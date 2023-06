Marc Márquez retira-se do GP da Alemanha após queda no aquecimento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) retirou-se do Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, sétima prova da temporada, devido a uma queda sofrida na sessão de aquecimento deste domingo, anunciou a equipa Repsol Honda.

Sem adiantar pormenores, o comunicado da equipa do piloto catalão diz apenas que Marc Márquez "decidiu retirar-se da corrida alemã depois de ter sofrido uma queda na curva 7 durante a sessão de 'warm up' da manhã".

Márquez foi 'cuspido' por cima da mota na terceira volta que efetuava, ainda no início da sessão, embatendo com violência no asfalto, que o obrigou a ficar alguns minutos sentado junto aos comissários para recuperar o fôlego.

O piloto espanhol foi visto pelo médico do campeonato devido a queixas no polegar da mão esquerda e no tornozelo direito.

O piloto sofreu uma pequena fissura no polegar esquerdo e, apesar de considerado apto para a corrida pelos médicos da prova, decidiu retirar-se.

Esta foi a quinta queda de Marc Márquez este fim de semana, a 12.ª da temporada (tantas quantas as sofridas pelo companheiro de equipa, o espanhol Joan Mir, que falhou a prova germânica devido a lesão).

Marc Márquez já tinha falhado os Grandes Prémios da Argentina, Estados Unidos e Espanha (segunda, terceira e quarta provas da temporada, respetivamente), devido a uma lesão contraída no GP de Portugal, prova de abertura do campeonato, quando abalroou o português Miguel Oliveira (Aprilia) na corrida de domingo.