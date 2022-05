Marc Márquez vai ser operado ao braço direito pela quarta vez: «Sinto muita dor»

Marc Márquez e a Honda convocaram uma conferência de imprensa esta tarde em Mugello, onde este domingo decorre o GP de Itália, para anunciar que o piloto espanhol vai ser sujeito a uma nova cirurgia ao braço direito depois da prova de amanhã. Será a quarta operação desde que há dois anos sofreu uma queda no GP de Espanha, em Jerez."Como se lembram, há 18 meses o Marc foi operado ao úmero direito. Foi um processo duro de recuperação com a sua equipa médica em Madrid, fizemos bastantes progressos, mas infelizmente continua a não ter a posição ideal na moto, que lhe possa permitir alcançar as expectativas no MotoGP, disse Alberto Puig, diretor da Repsol Honda, explicando que o procedimento terá lugar nos Estados Unidos.O piloto diz que fez tudo o que era possível para recuperar a 100 por cento. "Desde que tive a primeira lesão tudo se complicou, mas a infeção foi o pior. O dr Samuel Antuña fez um trabalho fantástico há 18 meses, tratando da infeção para recuperar o osso. Foi um êxito, mas depois de um certo período, sentia limitações na moto. Não atirei a toalha ao chão e continuei a seguir as recomendações dos médicos.""Sinto muita dor. A posição não é natural em cima da moto. Como veem, o meu estilo não é o mesmo, incluindo nas curvas para a esquerda. Dei-me conta que já não podia, disse aos médicos 'assim não posso continuar'. Começo a lesionar o ombro esquerdo porque estou a sobrecompensar e, embora o meu rendimento não esteja a ser mau, o sofrimento é maior que a diversão", constatou o oito vezes campeão do Mundo, que quer voltar mais forte em 2023.Hoje o espanhol caiu em Itália, onde se qualificou na 11.ª posição. Foi a sua 10.ª queda esta época.