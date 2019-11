Marc Márquez vence em Valência e fecha a época com chave de ouro

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda), que já se tinha sagrado campeão do Mundo de MotoGP, venceu este domingo o GP Valencia, última prova do Mundial de velocidade. O piloto espanhol venceu 12 corridas esta temporada, dando poucas ou nenhumas hipóteses à concorrência.Na segunda posição ficou Fabio Quartararo, com Jack Miller a fechar o pódio. Valentino Rossi terminou em 8.º.Jorge Lorenzo encerrou a carreira com um 13.º lugar em Valencia. Despede-se das pistas aos 32 anos, depois de ter sido campeão do Mundo cinco vezes, três delas em MotoGP (2010, 2012 e 2015).Recorde-se que Miguel Oliveira não participou na prova, por se encontrar a recuperar de uma cirurgia ao ombro.