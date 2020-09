Marco Melandri: «Miguel Oliveira é a verdadeira estrela em ascensão do MotoGP»

Com Marc Márquez fora de cena, devido a lesão, o Mundial de MotoGP está mais aberto e imprevisível do que nunca. Ninguém aponta um candidato claro à partida para ser campeão, mas há quem opte por olhar ao futuro e apostar em quem pode marcar a diferença nos próximos. Foi o caso do italiano Marco Melandri, antigo piloto do Mundial de velocidade e atualmente a competir nas Superbikes, que ao portal 'MOW: Men On Wheels' previu que Miguel Oliveira seja o nome para brilhar nos próximos anos.





"Previsões? Não as faço para este ano. Mas dou-vos um nome a longo prazo. Há um rapaz que sigo desde que é miúdo, porque me impressionou pela sua forma de pilotar e, acima de tudo, por ser sempre sério e não assumir uma postura extravagante fora da moto. Esse miúdo cresceu e há dois fins de semana, no Red Bull Ring, ganhou a sua primeira corrida. Estou a falar do Miguel Oliveira, um candidato forte, que dará muita luta a todos nas próximas épocas. Não o digo agora porque ganhou, mas tenho apostado nele há muito tempo. Adoro-o e vejo-o como a verdadeira estrela em ascensão do MotoGP. Já o tinha dito na transmissão da DAZN", disse o italiano, que entre 1997 e 2010 competiu no campeonato - das 125cc ao MotoGP. Numa dessas épocas curiosamente representou a Tech3.