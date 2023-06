Márquez e Zarco 'pegados': «Não sou estúpido... É simplesmente ridículo!»

This was the HUGE crash that brought the red flag at the end of P2



Thankfully @marcmarquez93 and @JohannZarco1 got up and are OK! #GermanGP | #MotoGP pic.twitter.com/rhWz4eGV6f — MotoGP™ (@MotoGP) June 16, 2023

Marc Márquez e Johann Zarco protagonizaram um momento algo assustador no decurso da segunda sessão de treinos para o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, quando o piloto espanhol, após perder o controlo da sua moto, acabou por embater a grande velocidade na Ducati do francês. A situação não passou de um susto, mas levou a uma dura troca de palavras entre ambos. Tudo porque Márquez considerou que o acidente podia ter sido evitado... pelo francês."Estou chateado, porque se havia alguém que podia impedir a situação era o Johann. É ele quem está a sair da boxe, é ele quem tem de prestar atenção e ver se alguém está a chegar, especialmente nos últimos minutos. Tens de parar na saída das boxes. Tivemos muita sorte por termos escapado daquela queda. Mas sim, já ouvi algumas pessoas dizerem 'o Marc é perigoso'... Mas se alguém podia evitar a situação era o Johann, não eu", disse o espanhol.Uma visão totalmente distinta da do francês, que o apelidou de "incidente de corrida". "Pode acontecer, mesmo que seja melhor que não aconteça. Podemos dizer que a saída das boxes é perigosa, estamos habituados e temos de ter cuidado, como eu tive. Estava à espera na zona exterior, a travar, olhei e vi que vinha um grande grupo. Levantei o pé e vi a moto do Marc. Felizmente travei ainda mais e ele só atingiu na moto e não nas minhas pernas ou pé"."Primeira coisa: quando estava no chão, ele podia pelo menos ter vindo ter comigo [para ver se estava bem]. Entendo que ele quer correr para ir buscar a sua outra moto, mas como havia bandeira vermelha podia simplesmente ver se eu estava bem. Gosto do Marc, da sua forma de pilotar e puxar. É um campeão, mas está a perder um pouco o controlo quando fala, porque devia pensar duas vezes antes de fazê-lo. Apenas o facto de ter a ideia de que a culpa foi minha é algo inaceitável. Sou um tipo simpático, mas ele não me pode culpar só porque sou simpático...", atirou, sem rodeios o piloto francês, que depois partilhou as únicas palavras que ouviu de Márquez: "assustei-me"."Ele tem de controlar melhor as palavras, porque eu não sou estúpido e não pode colocar-me as culpas. É simplesmente ridículo", finalizou.