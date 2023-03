Martín não poupa Márquez: «Prefiro que esteja à minha frente, caso contrário sei que vou ser atingido»

Marc Márquez estragou a corrida a Miguel Oliveira.



Para lá de Miguel Oliveira, que foi aquele que saiu pior do acidente da segunda volta em Portimão, também Jorge Martín foi afetado pela ação de Marc Márquez . Após a corrida, o jovem espanhol da Pramac Ducati, de 25 anos, não poupou nas palavras e deixou duras críticas ao compatriota pela sua postura na corrida."É o mesmo de sempre. Um grande impacto, já na segunda volta [Márquez] acertou-me no pé e inclusivamente pensei que me tinha partido a perna, sinceramente. Chegámos a um ponto em que... não sei! Há que melhorar algo, porque não pode ser assim: em todas as corridas acontece a mesma história. Sinceramente espero que a direção de corrida faça algo. Não sei se é comigo, mas há dois anos já aconteceu o mesmo, na altura mandou-me ao chão, hoje outra vez. Na primeira volta tive também de levantar o ritmo. Estou um pouco cansado disto. E espero que se faça algo e que se solucione este tema", começou por dizer o espanhol da Pramac Ducati, que depois do acidente entre Oliveira e Márquez ainda conseguiu continuar, até sofrer uma queda algumas voltas depois.Na mesma declaração, Martín revelou que Márquez não lhe pediu desculpa... algo que já esperava que não sucedesse. "Não. Nem esperava... Quando saio para a pista prefiro tê-lo à minha frente, porque sei que, se não for o caso, vou receber um golpe. Não vou dizer que vá usar as mesmas armas, porque não é lógico, mas obviamente espero que não faça o que fez hoje: destroçar a corrida de dois pilotos", atirou.