Maverick Viñales após a suspensão: «Tenho de pedir desculpas à Yamaha»

Maverick Viñales quebrou o silêncio após ter sido suspenso e afastado do GP da Áustria pela Yamaha devido a um "inexplicável funcionamento irregular da moto" por parte do piloto. "É uma frustração que já vem de há muito tempo e é o que me deixa mais triste, mas os últimos dias têm sido muito difíceis para mim e insisto em pedir desculpas à Yamaha, porque realmente não queria comportar-me assim", desculpou-se o espanhol, em declarações à 'Sky Itália'.





"É difícil porque no final de contas é uma ambição muito grande que tenho por este desporto e a frustração de saber que não és de todo o mais forte que podes ser… Nunca quis pôr ninguém em risco com esta situação", afirmou Viñales.O piloto da Yamaha explicou ainda a situação, admitindo "ser um momento de frustração muito grande". "A primeira corrida foi perfeita e comecei forte, mas depois tudo deu errado. Foi uma explosão de frustração, eu não sabia como canalizá-la da melhor maneira e é por isso que tenho de pedir desculpas à Yamaha. A frustração era tão grande que não sabia como controlá-la".Agora a dúvida que persiste é se Maverick Viñales voltará a correr pela Yamaha nos próximos Grandes Prémios. "Por agora não sei. Quero estar tranquilo e refletir para poder regressar concentrado, calmo e com tudo no sítio".Recorde-se que em junho já tinha sido anunciado que Maverick Viñales iria. "Foi uma decisão da Yamaha que respeito muito. Por agora sou piloto da Yamaha e tenho de aceitar as suas decisões tal como são e ponto", concluiu.