Maverick Viñales confirmado na Aprilia em 2022

A Aprilia oficializou esta segunda-feira a contratação de Maverick Viñales para 2022. O espanhol, recorde-se, foi suspenso pela Yamaha e não competiu ontem no GP da Áustria, "após um "inexplicável funcionamento irregular da moto" por parte do piloto no GP da Estíria, no fim de semana anterior.





Viñales, que já pediu desculpas à Yamaha e pode não voltar a competir esta época, vai ter como companheiro de equipa o compatriota Aleix Espargaró. Assinou por um ano, com outro de opção."Estamos muito felizes por anunciar que assinámos com o Maverick Viñales, um piloto de alto nível e um dos talentos mais puros da categoria rainha. O nosso projeto fica enriquecido com a sua experiência, um campeão do Mundo que confirmou o seu talento como piloto de MotoGP, numa altura de grandes mudanças, depois de termos apresentado uma moto completamente renovada e de nos termos fixado de forma consistente no grupo dos protagonistas", disse Massimo Rivola, CEO da Aprilia.