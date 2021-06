A Yamaha informou esta manhã, em comunicado, que o espanhol Maverick Viñales não vai integrar a equipa no próximo ano. Foi o piloto que pediu a rescisão do atual contrato, que tinha a duração de dois anos.





Yamaha and Maverick Viñales agree to part ways in 2022



"Na sequência do pedido de Maverick Viñales, a Yamaha concordou em terminar antecipadamente o vínculo de dois anos. O acordo foi mútuo e as partes vão seguir por caminhos separados na próxima época", pode ler-se no comunicado da equipa. "As duas partes estão empenhadas em dar o máximo no que resta da época de MotoGP e terminar a relação a um nível alto."Viñales cumpre a sua quinta temporada na Yamaha e vai disputar as 10 corridas que faltam da época de 2021. O piloto espanhol é atualmente 6.º no Mundial, com 95 pontos.Segundo o jornal 'Marca', a intenção de Viñales será juntar-se à Aprilia, onde teria como companheiro de equipa Aleix Espargaró.