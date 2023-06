Mecânicos da Honda sem mãos a medir: Marc Márquez caiu três vezes numa hora

Caiu nos treinos livres de ontem, caiu na Q1 esta manhã e voltou a cair mais duas vezes na Q2. Marc Márquez tem sido uma verdadeira dor de cabeça para os mecânicos da Honda, que não têm tido mãos a medir com as motos do piloto espanhol em Sachsenring.Esta manhã Márquez foi ao chão três vezes no espaço de uma hora, o que obrigou os mecânicos a terem uma das suas motos sempre a postos, até porque as quedas felizmente não trouxeram consequências de maior ao nível físico e o espanhol conseguiu sempre chegar à garagem pelo seu pé, a tempo de voltar à pista.O antigo campeão do Mundo acabou por se qualificar para a sprint e para a corrida do GP da Alemanha na 7.ª posição, com os homens da Honda na retaguarda a torcerem para hoje e amanhã o piloto conseguir manter-se em cima da moto do princípio ao fim...