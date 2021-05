Giancarlo di Filippo, médico da Federação Internacional de Motociclismo, explicou este sábado que o piloto Jason Dupasquier, que sofreu uma queda aparatosa na qualificação do Moto3 do GP Itália, em Muggello, tendo sido transportado de helicóptero para o hospital, "está em estado muito grave".





"O Jason Dupasquier esteve envolvido num sério acidente durante a qualificação do Moto3. A equipa médica assistiu-o no local, tendo sido depois transportado para o hospital de Florença numa fase em que estava hemodinamicamente estável", explicou."De momento, sabemos que se encontra em estado muito grave e estamos à espera de mais informações por parte do hospital", acrescentou o médico.