Angel Charte, médico do MotoGP, revelou que o prognóstico de Jorge Martín "não é grave" mas é "reservado.





"Sofreu várias fraturas na mão e no pé, além de um traumatismo cranioencefálico, com perda ligeira de consciência. Vamos ver ao longo do dia como evolui", explicou à SportTV.O médico mostrou-se também preocupado com o joelho e não sabe se o piloto espanhol terá de ser submetido a alguma cirurgia.Recorde-se que Jorge Martín sofreu esta manhã umanado MotoGP, em Portimão, acabando por ser transportado de helicóptero para o hospital de Faro.