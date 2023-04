Médico do MotoGP explica situação clínica de Miguel Oliveira

Miguel Oliveira abalroado sai da pista de maca: as imagens que marcam o GP de Espanha



Miguel Oliveira abalroado sai da pista de maca: as imagens que marcam o GP de Espanha

O médico Franco Peroni explicou, em declarações à Sport TV, em Jerez, que Miguel Oliveira sofreu uma deslocação na "extremidade do úmero do braço esquerdo" na queda de que foi vítima este domingo no arranque do GP de Espanha, em Jerez."Neste momento está bem, está a receber oxigénio para ficar o mais confortável possível. Está ligeiramente sedado, sofreu uma deslocação da extremidade do úmero do braço esquerdo, que foi recolocado de forma bem sucedida", explicou o médico, acrescentando que o piloto já tem perto de si membros da família e da equipa."Será feita uma ressonância magnética ver a situação do úmero, para perceber como está agora. Se não tiver outra lesão, a recuperação será rápida", acrescentou.Entretanto, fonte oficial do Moto GP informou que Miguel Oliveira será agora reencaminhado para uma unidade hospitalar para realizar mais exames médicos.Segundo a Sport TV, Miguel Oliveira foi transportado para uma unidade hospitalar em Jérez de la Frontera, onde será visto por uma equipa de especialistas para avaliar se a lesão no ombro não é tão grave como neste momento parece ser. Ainda de acordo com o canal desportivo, que cita a mãe do piloto português, Miguel Oliveira terá pedido para ser transportado para o hospital. Apesar de se encontrar sedado, o piloto luso não conseguia lidar com as dores e pediu para ser avaliado num hospital.









[notícia atualizada às 15h43]