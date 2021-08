Michelin muda pneus para a Áustria depois do susto com Miguel Oliveira

O MotoGP volta este fim de semana ao Red Bull Ring, para a disputa de um Grande Prémio da Áustria que contará com mudanças no que aos pneus diz respeito. Tudo por conta do sucedido com Miguel Oliveira na prova de domingo, no mesmo traçado, onde o português foi obrigado a abandonar por conta de um desgaste acentuado no seu pneu frontal.





Agora, mesmo sem que outros pilotos tenham experienciando idênticos problemas, a Michelin anuncia uma mudança dos compostos disponíveis, providenciando um composto duro com perfil simétrico para utilização no fim de semana no Red Bull Ring. Originalmente, refira-se, a marca francesa tinha planeado estes grande prémios na Áustria com pneus macios e médios com perfil simétrico e um composto duro com forma assimétrica, com um lado direito mais firme, de forma a adaptar-se ao traçado de Spielberg, que tem apenas três das dez curvas para a esquerda."Um novo slick dianteiro duro simétrico vai substituir a opção assimétrica. O resto da alocação será exatamente a mesma do último fim de semana", explicou um porta-voz da Michelin, que na mesma declaração assegurou que esta mudança é apenas por razões de segurança, não tendo encontrado problemas idênticos noutros pneus. "Estamos a analisar o pneu que o Miguel Oliveira usou. Foi o único que exibiu esse problema durante todo o fim de semana, muitos pneus desta especificação foram usados, especialmente nos quartos treinos livres. Não foi um problema estrutural e só afetou partes da banda de borracha. Esta é uma decisão da Michelin, que foi tomada puramente por razões de segurança, e que conta com apoio total da Dorna", finalizou.