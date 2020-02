Miguel Oliveira - a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao ombro -, terminou o primeiro dia de testes em Sepang, na Malásia, no 16.º lugar (fez 49 voltas ao traçado), mas mostrou-se satisfeito com o trabalho realizado.





"O dia começou com altos e baixos, com muitas obrigações no programa de testes em relação ao motor, mas conseguimos encontrar sensações positivas antes do intervalo para o almoço", começou por explicar, em declarações divulgadas pela Red Bull KTM Tech3."Perdemos algum tempo mas neste momento não é importante para nós fazermos a volta mais rápida. Acabámos o dia com sensações positivas após uma mudança que fizemos na parte eletrónica. Estou muito contente com isso e, acima de tudo, o meu ritmo foi bom com pneus usados, pelo que acredito que temos muito mais espaço para melhorar. Foi um bom dia", concluiu.