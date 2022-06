Miguel Oliveira 16.º nos treinos na Holanda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miguel Oliveira foi esta sexta-feira 16.º nos treinos para o GP da Holanda, prova do Mundial de MotoGP que se disputa domingo, em Assen.O piloto português da KTM fez a sua melhor volta em 1.34,676 minutos, bem distante dos 1.33,274 de Francesco Bagnaia (Ducati), o homem mais rápido do dia.Na primeira sessão Miguel Oliveira terminou em 6.º, mas os tempos bem diferentes, em virtude da chuva que se fazia sentir no circuito.