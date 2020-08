Miguel Oliveira foi um dos pilotos mais rápidos esta manhã, na primeira sessão de treinos livres do GP Estíria, que se disputa domingo em Spielberg, na Áustria. O piloto português da Red Bull KTM Tech3 registou o terceiro lugar na folha de tempos, liderada pelo australiano Jack Miller (Ducati). Andrea Dovizioso (Ducati), que venceu o GP Áustria da semana passada, foi segundo.





No que diz respeito às outras KTM, Brad Binder e Pol Espargaró - os pilotos de fábrica - foram 7.º e 11.º classificados, respetivamente, enquanto Iker Lecuona, companheiro de equipa de Oliveira na Teck3 acabou em 8.º.Recorde-se que na semana passada Miguel Oliveira não conseguiu terminar a corrida, depois de se envolver numa das quedas do dia, com Pol Espargaró.