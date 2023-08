Miguel Oliveira: «A Aprilia faz as melhores omeletes com menos ovos»

Depois de um arranque de temporada bastante azarado, Miguel Oliveira mostrou no último fim de semana parte do seu verdadeiro potencial, ao ser quarto no Grande Prémio da Grã-Bretanha . Uma prova ganha por Aleix Espargaró, que também confirmou uma Aprilia em crescendo, algo que deixa o piloto português, de 28 anos, naturalmente satisfeito. Especialmente porque estes resultados surgem com menos recursos em relação aos demais concorrentes, nomeadamente a KTM, uma equipa que Oliveira conhece bem dos quatro anos que por lá passou."Acho que eles [Aprilia] fazem as melhores omeletes com menos ovos, diria. Não sei os números, mas acho que está claro que a KTM tem recursos financeiros quase ilimitados para o seu projeto de corrida. Isso faz parte claramente da sua filosofia enquanto equipa. E também têm grandes parceiros, algo que ajuda", apontou em entrevista ao 'Motorsport' o português, que em seguida falou concretamente da marca pela qual agora corre."A Aprilia tem um bom grupo a apoiar, o Piaggio, com muita história e sucesso em corrida. E isso passa para o projeto. Esta semana visitei a fábrica e é fácil ver que o projeto de corridas é repleto de pessoas apaixonadas e competentes. Estão em boas mãos, limitam-se a fazer o melhor com o que têm disponível, algo que creio estarem a conseguir. A margem para errar é menor quando tens um orçamento assim para fazer coisas, tentas planear um pouco mais. Não comparo as duas, porque é incomparável. Mas cria uma espécie de parede, que te faz pensar três vezes antes de fazer as coisas", explicou o português, que neste seu primeiro ano de Aprilia representa a CryptoDATA RNF.