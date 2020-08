Miguel Oliveira foi o primeiro português a vencer uma corrida no Moto3, depois no Moto2 e no passado domingo também fez história no MotoGP, ao vencer o GP Estíria, na Áustria. O piloto da Red Bull KTM Tech3 sabe que agora a pressão por mais pódios é maior e não esconde a ambição de alcançar o sonho maior já este ano: o título mundial.





Papéis pelos ares e mãos na cabeça: foi assim que TV espanhola viveu a vitória de Miguel Oliveira Papéis pelos ares e mãos na cabeça: foi assim que TV espanhola viveu a vitória de Miguel Oliveira

A carregar o vídeo ...

"Penso que com a ausência de Marc Márquez por lesão está tudo mais aberto na temporada e todos os pilotos têm as mesmas possibilidades de se tornarem campeões do Mundo este ano. O campeonato está muito competitivo. E olhando não só para as minhas capacidades como também para a performance da minha moto, acredito que posso ser campeão do Mundo em 2020. Porque não?", escreveu num artigo de opinião publicado este sábado no 'Expresso'.