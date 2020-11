Miguel Oliveira agradece apoio dos portugueses: «Acreditem que hoje precisei dessa força»

Para lá da curta declaração deixada após o triunfo, Miguel Oliveira analisou à SportTV o seu desempenho, na conclusão de um Grande Prémio de Portugal que no seu entender foi perfeito. Tanto pela vitória, mas como tudo o que fez antes.





A festa rija de Miguel Oliveira no pódio após vencer GP Portugal



"Foi um fim de semana perfeito, a começar pela pole position. Sem dúvida que o objetivo era vencer. A equipa está de parabéns. Deixo a Tech 3 com um sorriso e com uma vitória, algo que me deixa muito orgulhoso. A partir de agora é desfrutar, continuar a trabalhar. Quero deixar o meu obrigado a todos os que estão aí em casa, que não vieram cá apoiar-me fisicamente, mas sei que todos os que puderam estiveram a dar-me força e acreditem que hoje precisei dela para gerir todas as voltas. O meu obrigado a todos", começou por analisar."Houve alturas na época em que precisei da minha família mais do que o normal. O facto de não irem às provas é algo que me custa e ao qual tive de me adaptar. Deu-me uma força enorme estarem cá. Senti uma força que os meus adversários não conseguiram explicar. Tem sido uma montanha russa de emoções esta temporada e fechámos com um final feliz e estou muito contente""Foi muito especial ter comigo o Sylvain Guintolin no pódio. Foi a última corrida dele como chefe de mecânicos e foi muito especial para todos na Tech 3. Deixo a equipa com tristeza, pois durante estes dois anos formámos uma ligação humana muito boa e agora tenho de construir essa ligação do outro lado da boxe. Mas sei que estamos todos preparados para mais vitórias".