Miguel Oliveira alcança a melhor qualificação de sempre no MotoGP

Mais um dia histórico na carreira de Miguel Oliveira no MotoGP. O piloto português da KTM alcançou pela primeira vez a Q2 de uma qualificação depois de ter sido o mais rápido na Q1 e classificou-se no 5.º lugar (corresponde à 2.ª linha) da grelha de partida para o GP Andaluzia.





Miguel Oliveira ficou a 0.337 segundos do francês Fabio Quartararo (Yamaha), que com 1:37.007 conquistou a pole position, a segunda consecutiva, depois de ter partido na frente do pelotão e ganho o GP Espanha no passado fim de semana. Maverick Viñales (Yamaha) e Francesco Bagnaia (Ducati) completam a 1.ª linha da grelha para a corrida de amanhã.A melhor qualificação de Miguel Oliveira no MotoGP até hoje era um 13.º lugar no GP Áustria do ano passado. O português realizou apenas uma volta ao traçado de Jerez na 2.ª parte da qualificação, suficiente para estabelecer o 5.º melhor tempo e ser o piloto mais rápido entre as KTM.









Nota ainda para Marc Márquez (Honda), que regressou este sábado às pistas após a queda no GP Espanha e da cirurgia ao braço direito mas não vai participar na corrida de amanhã.

