Miguel Oliveira apontado à LCR Honda na próxima temporada

Miguel Oliveira acaba contrato com a KTM em 2022 e ainda não tem o futuro definido. O piloto português foi apontado nas últimas horas à LCR Honda pela publicação 'Motosprint'. A confirmar-se, o 'Falcão' passaria a correr numa RC213V e na companhia de Álex Márquez, ocupando assim o lugar que agora é do japonês Takaaki Nakagami.Jack Miller está a ser cogitado nas últimas semanas como parceiro de Binder, em 2023, na KTM.À revista 'Speedweek', Pit Beirer garantiu que Miguel Oliveira não está certo para a próxima temporada."É por isso que ninguém está 100 por cento definido neste momento, exceto o Brad Binder que está a fazer um trabalho excecional por nós, e é um lutador dos diabos. Estamos agora no meio desta ronda de negociações, no qual os meus colegas das outras equipas de fábrica também se encontram", explicitou o diretor da KTM.