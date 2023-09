Miguel Oliveira após 12.º lugar na Índia: «Não fui competitivo»

Miguel Oliveira reconheceu no final do GP da Índia que não conseguiu ser competitivo no circuito internacional de Buddh este fim de semana. O piloto português foi 12.º na- ganha por Marco Bezzecchi - e admitiu que há coisas a mudar na moto, antes da corrida da próxima semana, no Japão."Provavelmente foi o primeiro fim de semana em que não fui competitivo. De qualquer modo, a Aprilia sentiu dificuldades, mas gostaria de ter sido um bocadinho melhor", começou por explicar o piloto da RNF Aprilia, citado pela assessoria de imprensa da equipa."Conseguimos identificar com clareza onde estão os nossos pontos fracos e onde precisamos de trabalhar para encontrar mais soluções, principalmente na aceleração fora das curvas lentas, que me parece ser um dos pontos em que temos de nos focar. Estou ansioso por dar a volta a tudo isto no Japão, de modo a poder ter um bom desempenho", finalizou.