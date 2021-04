Miguel Oliveira após a queda: «Fiquei com hematomas na perna e nos dois braços»

Miguel Oliveira sofreu uma queda este sábado, durante qualificação do GP Portugal, e acabou por não conseguir ir além da 10.ª posição na grelha de partida para a corrida de manhã, no Algarve. O piloto ficou com algumas mazelas, mas garante que a situação não é preocupante.





"Não estou a 100 por cento, tenho alguns hematomas na perna e nos dois braços, mas nada de preocupante. Caí na curva 9, perdi a dianteira da moto. Fazer um 'time attack' com este pneu médio não era boa idela, mas o duro não funciona bem para nós. Não sendo opção, temos de ir com o médio. Não era o que queríamos, terminar a qualificação assim, penso que podia ter subido mais algumas posições. A 4.ª linha é a posição de saída para manhã", explicou Oliveira, em declarações à SportTV.Para a corrida o piloto da KTM explica que o segredo pode passar por um bom arranque. "Tudo é possível, mas a ideia é arrancar bem. O meu principal objetivo é estorvar o Fabio [Quartararo] o máximo que conseguirmos, ele tem um ritmo superior ao nosso."Já no que diz respeito à escolha de pneus, o português explica que a decisão não está tomada. "Ainda nos falta analisar com a técnica dos pneus da equipa para perceber a melhor combinação, estamos indecisos. E vamos esperar durante tarde para ver que decisão os nossos adversários poderão tomar para amanhã."