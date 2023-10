Miguel Oliveira após treino na Austrália: «Há algo de errado na minha ligação com a moto»

Miguel Oliveira não foi além do 20.º tempo na única sessão de treinos livres realizada esta sexta-feira na Austrália. O piloto português da RNF Aprilia admitiu no final que não se sentiu confortável com a moto."Foi um pouco estranho. Não tive nenhuma ligação com a moto, especialmente a parte dianteira, ao entrar nas curvas rápidas. Houve muitos movimentos e não houve muita aderência na traseira. Definitivamente, há algo realmente errado na minha ligação com a moto. Não é habitual estar tão fora de ritmo como estava hoje", começou por explicar o piloto, em declarações à assessoria de imprensa da RNF Aprilia."De manhã pensei que talvez tivesse um pneu mau mas, para ser sincero, mesmo à tarde não me restava muita coisa. Com certeza que há muita informação para analisar e vamos tentar dar um bom passo em frente amanhã, especialmente porque temos pouco tempo entre a segunda sessão de treinos e a qualificação. Com a corrida também a acontecer amanhã, temos que estar preparados e encontrar rapidamente a solução", acrescentou.Brad Binder (KTM), Jack Miller (KTM) e Maverick Viñales (Aprilia) foram os mais rápidos da sessão.Recorde-se que o MotoGP decidiu alterar o calendário do GP da Austrália, devido à previsão de mau tempo. Assim, a corrida principal terá lugar na próxima madrugada, às 5h10, com a segunda sessão de treinos livres, às 00h10, a Q1 às 00h50 e a Q2 à 1h15.A corrida sprint terá lugar no domingo, às 4h00, se as condições permitirem.