Miguel Oliveira brilha no primeiro dia em Silverstone

Depois do brilharete da semana passada, com o oitavo lugar no Grande Prémio da Áustria, Miguel Oliveira parece apostado em voltar a destacar-se agora na Grã-Bretanha. Esta sexta-feira, no conjunto dos dois treinos livres realizados em Silverstone, o português registou o sexto melhor tempo e conseguiu mesmo ser o melhor KTM, à frente das duas motos de fábrica de Pol Espargaró e Johann Zarco.





Depois de ter rodado em 2:01.865 na primeira sessão, onde registou apenas o 16.º melhor tempo, o piloto português melhorou bastante na segunda sessão e, com 2:00.360, finalizou com o sexto melhor tempo no conjunto dos dois treinos desta sexta-feira, com cerca de dois décimos de avanço para o melhor registo de Pol Espargaró, o segundo melhor KTM neste primeiro dia no Reino Unido. Na frente, para não variar, ficou Marc Márquez, com uma volta canhão de 1:59.476, dois décimos à frente de Maverick Viñales e meio segundo de Cal Crutchlow.De notar que, caso consiga defender esta posição na terceira sessão de qualificação, Miguel Oliveira garantirá pela primeira vez a presença na Q2.