Miguel Oliveira cai no warm up do GP Itália

Não está a ser um fim-de-semana fácil para Miguel Oliveira, em Mugello. O piloto da da Red Bull KTM Tech 3 sofreu uma queda esta manhã no warm up, logo no início da sessão, e acabou por perder bastante tempo, pois teve de ir à boxe buscar a sua segunda moto.Mesmo assim ainda conseguiu regressar à pista, mas acabou a sessão no último lugar, atrás do companheiro de equipa, Hafizh Syahrin.Marc Márquez (Honda) foi o piloto mais rápido do warm up, à frente de Joan Mir (Suzuki) e Andrea Dovizioso (Ducati).Márquez vai largar para o GP Itália de hoje (13 horas) da pole position;