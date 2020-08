Miguel Oliveira chamado aos comissários do MotoGP

Miguel Oliveira foi um dos pilotos escolhidos para reunir amanhã com os comissários do Mundial de MotoGP para falar sobre os aparatosos acidentes que aconteceram no último GP Áustria tanto em Moto2 como em MotoGP.

No domingo, já tinha, sido ouvidos Danilo Petrucci e Aleix Espargaro, sendo que agora serão chamados Johann Zarco, Franco Morbidelli, Pol Espargaro e o português, todos eles envolvidos em acidentes na ronda anterior.

Ontem, o português mostrou que esquecer o quanto antes a deceção que foi a anterior prova mas foi comedido a apontar ambições. "Depois do desapontamento, espero apenas terminar a corrida, somar bastantes pontos para mim e para a equipa de forma a que possamos terminar estas três rondas [consecutivas] de forma positiva e manter-nos fortes e motivados para o que ainda falta de campeonato", disse à assessoria da equipa.

Também o patrão da equipa Tech3, Hervé Poncharal, lamentou o "desfecho agridoce" do passado fim de semana. "Não vejo o que nos pode impedir de conseguir um resultado muito melhor".