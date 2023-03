Miguel Oliveira: «Coisas que controlamos e outras que não, há que ver o copo bem cheio...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marc Márquez estragou a corrida a Miguel Oliveira.



Inacreditável. pic.twitter.com/CeHfmUlZJV — B24 (@B24PT) March 26, 2023

Depois de ter falado em Portimão, Miguel Oliveira voltou a falar do acidente que sofreu no Grande Prémio de Portugal de MotoGP através de uma mensagem nas redes sociais."O nosso desporto tem destas coisas. Coisas que controlamos e outras que não. Há que ver o copo bem cheio: estou rápido, não me lesionei na queda de sexta, não tenho lesões de natureza grave de hoje. Posto isto, virar página e siga que para a frente é que é caminho! Obrigado gigante a todos pelas mensagens de apoio", escreveu.