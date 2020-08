Miguel Oliveira coloca ponto final na polémica com Espargaró: «Não havia situação para resolver»

Miguel Oliveira colocou esta segunda-feira um ponto final na polémica com o espanhol Pol Espargaró, face ao incidente que provocou a queda de ambos no Grande Prémio da Áustria, quarta prova do campeonato do mundo de MotoGP, disputada há uma semana.



"Não havia situação para resolver. As coisas passam-se como se passam em corrida. O Pol é um excelente piloto, respeitador, tal como eu. Sobre esse aspeto não há nada para comentar", disse o piloto de Almada, em declarações à agência Lusa e ao Automóvel Clube de Portugal (ACP), depois do reencontro emocionado com a mãe e a namorada.

Antes do feito histórico, Miguel Oliveira viveu uma semana polémica, face às trocas de palavras menos bonitas com Pol Espargaró, que se mostrou "chocado" depois do português ter dito que o também piloto da KTM "é muito emotivo" e que "nem toda a gente nasce com a mesma inteligência" para abordar de forma cerebral as corridas.

Quanto à primeira vitória alcançada no Grande Prémio da Estíria (quinta prova) no domingo passado, também no Circuito de Spielberg, Miguel Oliveira admitiu que a chave que lhe permitiu almejar os lugares cimeiros esteve na mudança do pneu dianteiro, quando a corrida foi interrompida devido ao acidente do espanhol Maverick Viñales (Yamaha).

"Tivemos uma prova muito atípica. Houve bandeira vermelha e deu-me a oportunidade de mudar composto do pneu da frente e, a partir daí, as minhas chances de poder lutar pelo pódio aumentaram imenso. Tive esse pequeno detalhe a meu favor. Soube aproveitar as oportunidades que foram surgindo para recuperar tempo e estar ali em cima nas últimas voltas", explicou.

O português deixou uma palavra de agradecimento aos fãs portugueses, mostrando-se esperançoso de que o seu triunfo "desperte emoções" no desporto motorizado junto do público nacional. "Não são todos os dias que se ganha uma corrida de MotoGP. Muito obrigado. Portugal está a despertar para as emoções do desporto motorizado e acho que isso é fantástico pode ser de alguma forma um impulsionador disso mesmo é motivo de grande orgulho e de motivação para continuar a trazer ainda mais alegrias", concluiu.

A vitória permitiu a Miguel Oliveira somar 43 pontos e subir do 14.º ao nono lugar da classificação de pilotos, que continua a ser liderada pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), com 70, mais três do que o italiano Andrea Dovizioso (Ducati).

A próxima etapa do Mundial de MotoGP, que vai terminar em Portimão, em 22 de novembro, está marcada para 13 de setembro, em Misano, em Itália.