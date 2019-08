Miguel Oliveira com "dia bastante positivo" nos testes de Brno

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) teve esta segunda-feira um "dia bastante positivo" de testes em Brno, na República Checa, onde no domingo somou mais três pontos para o Mundial de MotoGP.O piloto português rodou 54 voltas ao traçado checo, tendo ficado com o 15.º melhor tempo desta segunda-feira, ao demorar 1.56,811 minutos como volta mais rápida, ao nível do que já tinha feito no fim de semana, durante os treinos livres."No geral, foi um dia bastante positivo", disse o piloto da KTM. "Estivemos muito perto do topo e do meio da grelha. Hoje, o objetivo não era fazer voltas rápidas, mas apenas testar as peças que a fábrica nos cedeu relativas ao quadro da mota, algumas coisas do motor. Detalhes que, por si só, não fazem a diferença, mas que, no conjunto, ajudaram-nos bastante a melhorar", explicou o piloto de Almada.Miguel Oliveira ficou a 1,195 segundos do mais rápido desta segunda-feira, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), mas a apenas 130 milésimas da melhor KTM, o espanhol Pol Espargaró, que registou o 14.º melhor tempo.A melhor volta do piloto português foi conseguida na 49.ª das 54 voltas efetuadas.A próxima prova realiza-se na Áustria, já no domingo, com o Red Bull Ring a acolher a 11.ª jornada da temporada.