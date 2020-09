Miguel Oliveira fechou o primeiro dia de treinos livres para o GP de São Marino de MotoGP com o 9.º melhor tempo combinado.





Na manha desta sexta-feira, o piloto português da Tech3 começou com o 22.º e último tempo nos treinos livres - 1.34,645 minutos -, tendo melhorando substancialmente o seu melhor registo na segunda sessão do dia - 1.32,935 minutos.Com estes resultados, Miguel Oliveira assegura provisoriamente um lugar na Q2 da Qualificação.O francês da Yamaha Fabio Quartararo foi o mais rápido do dia, ao rodar em 1.32,748 minutos.