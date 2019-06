Miguel Oliveira com qualificação difícil em Muggelo

Não correu bem a qualificação para Miguel Oliveira este sábado, em Mugello. O piloto português da Red Bull KTM Tech 3 fez o seu melhor tempo logo na primeira volta da Q1, mas não conseguiu o apuramento para a Q2. Vai sair amanhã para o GP Itália da cauda do pelotão, do 22.º lugar.Nos últimos minutos o piloto português natural de Almada - que cumpre a época de estreia no MotoGP - ainda regressou à pista para uma última volta lançada, mas não conseguiu fugir à última linha da grelha. O seu companheiro de equipa, o malaio Hafizh Syahrin, ficou em 21.º e atrás de Oliveira apenas estará Andrea Ianone (Aprilia).Lá na frente, a pole foi para Marc Márquez (Honda), campeão do Mundo em título e líder do Mundial, que garantiu o melhor tempo mesmo a acabar a sessão de qualificação.A primeira linha será composta por Márquez, Fabio Quartararo (Yamaha) e Danilo Petrucci (Ducati).