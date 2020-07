Miguel Oliveira: «Começar com um top-10 é melhor do que esperávamos»

Os treinos não tinham dado boas indicações e Miguel Oliveira até o assumiu na hora, mas quando o assunto é corrida tudo pode mudar de figura - para mais quando se trata do piloto de Almada. E foi mesmo isso sucedeu este domingo em Jérez, com um oitavo lugar histórico para o português no primeiro Grande Prémio da temporada, que serviu para igualar o seu melhor resultado de carreira e dar um final feliz a um fim de semana que foi tudo menos fácil.





"Foi um final muito feliz para este fim de semana. Depois de ter sentido algumas dificuldades nos treinos, creio que merecemos este resultado. Começar a temporada com um top-10 é melhor do que esperávamos. Claro que ainda temos muito trabalho para fazer na próxima corrida, mas estou satisfeito com a minha performance, pela forma como a equipa recuperou depois de uma qualificação difícil. Estou muito, muito feliz por dar este resultado à equipa. Mereceram-no. Para mais, foi a minha primeira corrida desde Motegi, em outubro do ano passado. Estou muito feliz e espero melhorar no próximo fim de semana", assumiu o piloto luso, em declarações ao site da Red Bull KTM Tech3.