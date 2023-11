Miguel Oliveira: «Cometi uma série de erros e não consegui fazer uma boa volta»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) lamentou esta sexta-feira ter cometido "alguns erros" durante os treinos cronometrados do Grande Prémio do Qatar de MotoGP, que o impediram ir além do 19.º lugar, mas acredita que, sábado, poderá ser "mais rápido"."A mota até estava a funcionar bastante bem. Tinha bastante aderência e estabilidade, mas cometi uma série de erros e não consegui fazer uma boa volta", começou por explicar o piloto natural de Almada.

Oliveira terá, assim, de disputar a primeira fase da qualificação, a Q1, para tentar uma das duas vagas que garantem a passagem à segunda fase, a Q2, onde já estão os 10 mais rápidos dos treinos cronometrados.

"A sexta-feira foi um dia complicado para mim, mas senti que tinha mota [para ser competitivo]. Posso ser mais rápido para fazer uma boa volta e conseguir um lugar na Q2", sublinhou o piloto de 28 anos.

Para além da qualificação, para sábado está prevista, também, a corrida sprint desta penúltima prova da temporada.

O espanhol Raul Fernandez (Aprilia), companheiro de equipa do português na RNF Aprilia, foi o mais rápido da sessão.