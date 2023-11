Miguel Oliveira "concentrado" para o GP da Malásia: «Esperamos regressar onde pertencemos»

O MotoGP regressa já no fim de semana na Malásia, entre os dias 10 e 12, e Miguel Oliveira, que esta segunda-feira anunciou que voltou a ser pai , mostrou-se confiante para a corrida, apesar de estar ciente das dificuldades que o esperam."Voltando atrás ao teste aqui no circuito de Sepang, lembro-me que me senti bem na Aprilia quando fizemos algumas voltas pela primeira vez e quando a moto ainda era muito recente para nós. Espero que este fim de semana possamos regressar onde pertencemos, apesar de sabermos que não vai ser fácil. Da última vez em Buriram [Tailândia] também demos alguns passos na direção certa, vamos continuar concentrados", referiu o piloto português, citado pela CryptoDATA RNF.Refira-se que o Grande Prémio da Malásia de MotoGP se realiza no domingo, pelas 7h00 de Portugal Continental. No dia anterior, sábado, a Corrida Sprint está marcada para a mesma hora.