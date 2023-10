Miguel Oliveira confirma negociações com a Honda

Miguel Oliveira reconheceu esta quinta-feira, na Indonésia, que foi contactado pela equipa oficial da Honda para ocupar o lugar de Marc Márquez, que entretanto já foi oficializado na Gresini Ducati para 2024. O piloto português da RNF Aprilia diz que não há nada em concreto, mas mostra-se "honrado" com o interesse."Nas últimas temporadas vimos coisas que antes não aconteciam: pilotos com contrato que foram mandados para casa e outros que rescindiram para ir para outras equipas. Tudo é possível e tenho de dizer que é uma honra que uma marca tão grande como a Honda pense em mim, principalmente quando se trata de uma moto oficial", explicou o piloto português, citado pelo 'Motorsport' e pelo 'Autosport', antes do GP da Indonésia deste fim de semana.Miguel Oliveira chegou este ano à RNF Aprilia para correr com uma moto do ano anterior e com um contrato (válido até 2024) financeiramente inferior ao que lhe oferecia a KTM para vestir as cores da satélite GasGas. "Não estava na minha cabeça mudar", explica o português, quando questionado sobre a hipótese de deixar a sua atual equipa. "Não há nada em cima da mesa, apenas uma aproximação."Consta que no contrato de Miguel Oliveira com a Aprilia há uma cláusula que lhe permite sair da RNF no final de 2023 se não lhe for oferecido um lugar na equipa oficial. O CEO da equipa, Massimo Rivola, contestou esta ideia no início da semana: "Assinámos contratos, parem de nos chatear. Os contratos têm de ser sólidos."O piloto, que estará a negociar com a Honda deste o início de setembro, foi questionado sobre este tema na Indonésia mas não quis entrar em grandes detalhes: "A Aprilia tem direito preferencial sobre mim para me oferecer uma moto oficial em 2025 e 2026, não para 2024", disse apenas.Miguel Oliveira vai disputar este fim de semana o GP da Indonésia, prova que ganhou na época passada. A corrida sprint disputa-se sábado, às 8 horas portuguesas, e a corrida principal no domingo, à mesma hora.