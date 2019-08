Miguel Oliveira conseguiu histórico top-10 com capacete muito especial

Há muito que os fãs portugueses têm demonstrado que cada vez mais estão ao lado de Miguel Oliveira nas provas do MotoGP (a presença de adeptos lusos é habitual em praticamente todas as etapas), mas este fim de semana o piloto português da KTM Tech3 correu com os portugueses literalmente... na cabeça. Tudo porque, numa iniciativa promovida pela Red Bull Portugal, uma das suas principais patrocinadoras, o piloto luso surgiu em Spielberg, na Áustria, com um capacete personalizado, no qual estavam gravadas as várias selfies que foram enviadas pelos adeptos portugueses.





Tudo começou em março, com o lançamento de uma lata oficial com a cara do piloto luso , no qual os fãs eram convidados a deixarem a sua mensagem a Miguel Oliveira acompanhada de uma selfie de apoio. Cinco meses volvidos, o resultado ficou gravado num capacete, que ao que parece deu sorte ao piloto nacional, já que na Red Bull Ring registou o seu melhor resultado de sempre, ao ser oitavo no Grande Prémio da Áustria Veja o capacete em 3D