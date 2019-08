Miguel Oliveira continua a subir na Áustria: agora foi 6.º no segundo treino

Miguel Oliveira continua a rodar a bom ritmo nos treinos de preparação para o GP Áustria de domingo. Depois de na primeira sessão desta sexta-feira ter sido 10.º, o piloto português da Red Bull KTM Tech3 foi 6.º na segunda, tendo sido o melhor piloto da KTM com melhor classificação na folha de tempos.Marc Márquez (Honda), o campeão do Mundo em título, foi o mais rápido, ao passo que Andrea Dovizioso, que liderara a primeira sessão, não foi além do 9.º posto.O companheiro de equipa de Miguel Oliveira, o malaio Hafizh Syahrin foi último; Pol Espargaro e Johann Zarco, os pilotos oficiais da KTM, terminaram em 10.º e 17.º respetivamente.A continuar com este andamento, Miguel Oliveira deixa boas perspetivas para a qualificação de amanhã.