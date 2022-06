Miguel Oliveira deixa garantia: «Não assinei por qualquer equipa»

Ainda não é desta que vamos conhecer o futuro de Miguel Oliveira. O piloto português já tinha deixado claro, numa publicação no Instagram , que nada seria anunciado esta quinta-feira e o cenário confirmou-se. Em conversa com o MotoGP, Oliveira não abriu o jogo neste tema, até porque, segundo o próprio, nada está fechado."É algo a ser decidido. Não assinei por nenhuma equipa. Acredito que o meu futuro será aqui no MotoGP. A situação é a mesma de outros pilotos que não assinaram. É difícil ter o teu futuro em mãos de outros. É assim... Sinto-me muito grato por estar com a KTM. Desejo o melhor ao Jack e à KTM. Terá sempre um lugar no meu coração. Quero o melhor para o projeto, mesmo que no final da época os nossos caminhos se separem. Quero fazer o melhor de mim dando-lhes mais pódios e vitórias até ao final da época", disse o piloto luso."Tenho de dizer que a KTM fez todos os possíveis para me manter, mas na Tech 3. É algo que não queria. A equipa de fábrica é onde quero estar e onde sinto que posso dar mais à equipa. Um lugar que garanti pelos resultados, mas também por mostrar que posso fazer o trabalho. Estar fora é assim, é sinal que outras oportunidades surgem. E depois é bom sentarmo-nos com outras equipas e ouvir as perspetivas deles sobre mim. Foi interessante, sinto-me entusiasmado para fazer o meu melhor", frisou.Miguel Oliveira, recorde-se, termina vínculo com a KTM no final deste ano e o seu futuro ainda está em aberto. A Gresini é, em teoria, a equipa mais bem colocada e interessada em garantir o piloto português, mas nada está certo.