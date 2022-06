Miguel Oliveira deixa garantia para 2023: «Vou estar na grelha do MotoGP»

Miguel Oliveira assegurou este fim de semana, durante um evento promocional de uma marca que o patrocina, que no próximo ano vai continuar no MotoGP. A revelação foi feita em tom bem humorado, segundo adianta o portal 'Paddock GP', que presenciou 'in loco' as atividades deste fim de semana em Paul Ricard, onde decorreu o Sunday Ride Classic 2022, um evento que juntou no traçado francês milhares de aficionados e figuras da modalidade.A pergunta foi direta e a resposta... também. "Sim, vou estar na grelha do MotoGP. Com a Shark [marca de capacetes] e a Ixon [marca de equipamento de proteção para motociclismo]", atirou o português, perante as gargalhadas gerais dos presentes naquele evento.Miguel Oliveira, recorde-se, tem vínculo válido com a KTM até final da temporada, mas já é certa a sua saída do projeto austríaco, para o qual entrará Jack Miller e, muito provavelmente, também Pol Espargaró. Ao português restam as outras equipas ainda com espaços em aberto, sendo de momento a Gresini a formação mais bem posicionada para a continuidade do Falcão no Mundial.