Miguel Oliveira deixa mensagem após abandono no Qatar e pede desculpa a Aleix Espargaró

Miguel Oliveira recorreu à sua página na rede social Instagram para dar conta do sucedido este sábado na corrida Sprint do Grande Prémio do Qatar, numa mensagem na qual fez questão de pedir desculpas a Aleix Espargaró pela queda que terá provocado. Na sua nota, o piloto da CryptoDATA RNF revela ainda que não irá participar na corrida principal de domingo (como já aqui demos conta ) e aproveita para deixar uma mensagem de otimismo para o futuro."Em primeiro lugar quero pedir desculpa ao @aleixespargaro por ter acabado com a sua corrida. Em segundo dizer que termina por aqui o meu fim-de-semana com uma fratura na escapula direita. Em terceiro quero agradecer a quem tem estado comigo nestes tempos. Sinto-me encorajado e com vontade de continuar a construir o meu sonho aqui com toda a minha equipa. Obrigado", escreveu o português.Na mesma publicação, Aleix Espargaró respondeu e garantiu que está tudo bem. "No worry [Sem problemas] rapaz, são coisas que passam. Ânimo e força para a tua recuperação", escreveu o espanhol.Nessa mesma publicação, também Marc Márquez e Fabio Quartararo ("Força Miguelinho") deixaram a sua mensagem de força ao piloto português, que esta temporada tem sido perseguido pelo azar.