Miguel Oliveira: «Demos um passo gigante de ontem para hoje»

Depois de uma sexta-feira da qual saiu com poucos pontos positivos , Miguel Oliveira assumiu que o sábado foi bem melhor. Primeiro conseguiu a passagem para a Q2 e ficou em 10.º na qualificação. Depois, na Corrida Sprint, partindo da mesma posição, fechou dois lugares abaixo. Balanço feito, o português da CryptoDATA RNF mostra-se satisfeito essencialmente pelo passo dado em relação a sexta-feira."Hoje foi um pouco melhor. Consegui pelo menos fazer uma qualificação boa. Não é fácil ir à Q1 e ter de fazer tudo outra vez na Q2, mas fiquei feliz por ter conseguido avançar com um bom tempo. Depois, na Q2, não tive muita mais velocidade, não consegui nada de significante", explicou o português em relação à qualificação da manhã.Quanto à Corrida Sprint, Miguel Oliveira assume que a prova até começou bem, mas depois disso... tudo se complicou. "Tive um bom arranque e umas boas primeiras curvas, mas depois de duas ou três voltas comecei a sentir que o pneu traseiro não tinha boa tração e tive dificuldades para manter o ritmo. Tive também problemas na curva 11, no setor mais rápido, e perdi muito do meu tempo por volta aí. Esperemos conseguir aprender algo hoje para dar um passo em frente amanhã. Demos um passo gigante de ontem para hoje, espero que consigamos fazer algo similar para a corrida principal".A corrida principal do Grande Prémio de São Marino, refira-se, disputa-se no domingo, pelas 13 horas e, como sempre, poderá seguir todas as incidências no site de