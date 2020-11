Miguel Oliveira: «Depois da pole position pensei 'não há volta a dar, tenho de ganhar'»

Miguel Oliveira esteve esta manhã na Rádio Comercial, onde falou da época que agora terminou, bem como da vitória no GP Portimão. Em 2021 o piloto português vai deixar a Red Bull KTM Tech3, passando a integrar a equipa de fábrica da KTM.





"Foi uma emoção foi incrivel, mesmo sem público. Claro que o público teria dado um ingrediente especial na celebração, tinha toda a gente expectante que eu ganhasse a corrida. No sábado, quando fiz a pole positon, pensei que já não havia volta a dar, tinha mesmo de ganhar a corrida.""Deu-me tranquilidade, houve muitas corridas que eles não puderam acompanhar-me e ter a oportunidade de tê-los no GP de casa, foi bom. Esta época faltou muito esse ingrediente de termos a família por perto. Na primeira vitória não tive ninguém comigo, compartilhar estes momentos com eles não em preço. Mesmo as pequenas conquistas não pude ter esse privilégio.""Claro que penso se teria sido diferente, nas duas provas em que tive incidentes com outro colega penso sempre que podia ter tido um resultado melhor, mas penso mais nas corridas em que acabei e que podia ter terminado um ou dois lugares mais à frente.""Meu Deus vou ganhar isto""Estava à espera que algum dos comissários mostrasse uma bandeira azul, mas o pódio foi engraçado. Assim que o Alexandre Afonso entrega o troféu ao Jack Miller ele diz "compraste isto, ele tem uma camisola 88""As primeiras horas é uma explosão de adrenalida, durante todo dia. Celebramos com a equipa, recebemos chamadas dos amigos... Depois, a vida volta ao normal, mas continuo muito feliz.""No final da corrida foi a euforia total. Toda a gente que estava a prestar apoio de comissariado eram portugueses, eles ficaram muito contentes. Por eles tinha de carregado 20 bandeiras portuguesas.""Foi um conjunto de fatores. O que pesou mais foi o facto de correr em Portugal, foi uma motivação extra estar no meu pais e conhecer os cantos da pista melhor do que os meus rivais. Por outro lado o facto de conhecer a pista não me deu a vantagem que se possa imaginar, ela foi re-asfaltada e já lá tínhamos treinado, conhecíamos todos bem o circuito. Tenho de me valer das minhas capacidades.""Tenho a certeza absoluta que o fator público no GP Portugal ia fazer com que toda a gente quisesse voltar. Mas eu acho que o GP vai mesmo entrar no calendário para o ano, dada a situação de pandemia.""Vou manter o 88.""É indferente, por mim podia até vir no meio...""Vi muitas pessoas a fazer apostas, 'se o Miguel ganhar vou fazer isto, vou fazer aquilo...' Tenham cuidado... Soube daquilo [corte de cabelo do comentador da SportTV] sábado à noite. Eu disse 'considera isso feito, põe a máquina a carregar durante a noite...'""É algo que para mim não tem preço. Independentemente de inspirar futuros pilotos, fazer alguém feliz, que se idenfica... Já vi fotos de miúdos a imitarem as minhas celebrações, vem ao de cima um sentimento de orgulho.""Foi uma grande experiência, cruzei com a minha mota. Foi por volta das quatro da manhã.""Deu muita motivação. Na noite anterior, estava a jantar com o meu pai e com um amigo, houve qualquer coisa que eu disse e na altura percebi que o meu pai estava por dentro disso. Os motards acompanharam-me no Algarve, até ao circuito, em todas as entradas de autoestada, bombas de gasolina iam juntando-se mais, foi incrível.""Manda-me sempre mensagens antes das corridas e naquele fim-de semana disse 'filho, este fim-de-semana é teu'. Quando cheguei, durante aquelas celebrações, não precisava de dizer nada, basta o olhar para perceber o que estamos a sentir.""Não há data marcada, tal como o calendário do MotoGP a minha data de casamento também é provisória, estamos à espera de indicações superiores para ver o canlendário...""Eu não preciso de uma grande paragem para limpar a cabeça ou algo do género. Gosto de descansar um bocadinho e voltar logo que possível.""Sinto, ao longo dos anos tentei ao máximo a imagem da pessoa que eu sou. Não é fácil por estara correr com uma armadura em cima e um capacete, mas tento ser próximo da spessoas, não tenho muito filtro no que transpareço, sinto-me um previligeiado por ser para as pessoas um motivo de orgulho e alegria para as pessoas.""Não vou casar mas vou namorar...""Daqui a um ano podemos estar cá com a medalha de ouro de campeão do Mundo. Acredito que sim, que pode ser uma grande época, depois de ter demonstrado rapidez e consistência este ano. Sinto que estou preparado para lutar pelo título."