Miguel Oliveira: «Depois de situações em que quase caí, decidi baixar o ritmo e trazer a mota até final»

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) mostrou-se este domingo satisfeito por a estratégia decidida no 'warm up' ter funcionado na corrida, o Grande Prémio da Europa de MotoGP, que terminou na 5.ª posição.

"Estou contente com esta corrida. Estávamos com receio porque não sabíamos o que iríamos encontrar em termos de condições atmosféricas. Julgo que a estratégia do 'warm up' resultou na corrida", disse o piloto português, citado pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.

Oliveira, que partiu com um pneu médio à frente e um duro atrás, confessou ter encontrado um bom equilíbrio na mota e boas afinações.

"Infelizmente, não consegui manter o ritmo a sete ou oito voltas do final. Comecei a ter dificuldades para manter aderência. Depois de algumas situações em que quase caí, decidi baixar o ritmo e trazer a mota até final", explicou o piloto de Almada.

Miguel Oliveira considera, ainda assim, que fez uma boa corrida e que marcou pontos importantes para a equipa.

Com este resultado, o piloto português manteve o 10.º lugar do campeonato, com 90 pontos, graças aos 11 hoje somados.