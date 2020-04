Miguel Oliveira deseja a melhor KTM em 2020

O Mundial de MotoGP continua sem data para arrancar (no melhor dos cenários começa no GP Alemanha, a 21 de junho), mas nem por isso Miguel Oliveira deixa de ter as suas ambições para 2020, mesmo que o Mundial seja mais curto e diferente do que o habitual.

"O meu objetivo é ser a melhor KTM este ano. É difícil dizer neste momento de pausa, mas acredito que temos nível para fazer top 10 em várias corridas e lutar por boas posições", confessou o piloto de Almada, de 25 anos, durante um direto na sua conta de Instagram.

Oliveira deixou a sua opinião sobre como pensa que o Mundial pode acontecer. "Acho que é mais provável que se disputem corridas na Europa um pouco mais para a frente em 2020. Essencialmente por proximidade geográfica."

Miguel assegura que não pensa no facto de ser pioneiro em Portugal. "É algo que sinceramente acho que só vai ter mais valor daqui a uns anos. Quando colocarmos isso em perspetiva e quando houver outros pilotos portugueses a seguirem os meus passos."

O português revelou ainda que o seu casamento com a namorada Andreia, agendado para julho, será provavelmente adiado por um ano.