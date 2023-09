Miguel Oliveira: «Dia muito difícil e muito estranho»

Depois do fim de semana de grande nível na Catalunha, Miguel Oliveira arrancou claramente com o pé esquerdo em San Marino, ao ser o 22.º na tabela de tempos do primeiro dia de treinos . Com isso, o português da CryptoDATA RNF sabe que terá de enfrentar a Q1, onde espera conseguir corrigir tudo aquilo que esta sexta-feira não correu bem."Foi um dia muito difícil e muito estranho, para ser sincero. Não consegui ter boas sensações com a moto e tive muita dificuldade em fazer um 'time attack' com novos pneus. Depois, com um pouco mais de tração, tive muitos problemas e vibrações, por isso agora temos de analisar e encontrar uma solução para amanhã. Temos duas Aprilia no top-10, por isso temos uma boa moto e uma boa fase. Temos de entender o que podemos fazer amanhã", explicou.