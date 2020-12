Miguel Oliveira disse adeus à Tech 3 com gesto que encantou franceses

Nunca faltaram elogios da Tech3 a Miguel Oliveira e vice-versa, pelo que no momento de dizer adeus à equipa, o piloto português não hesitou em fazê-lo da melhor maneira: não só 'oferecendo' a vitória no último GP da temporada, em Portugal, mas com um presente personalizado.





O arrepiante vídeo de Guilherme Cabral para Miguel Oliveira O arrepiante vídeo de Guilherme Cabral para Miguel Oliveira

"Miguel Oliveira pode, por vezes, parecer um pouco frio e distante nas suas declarações nas conferências de imprensa, mas é muito ligado à equipa Red Bull KTM Tech3 com a qual acaba de completar as duas primeiras temporadas no MotoGP. E a cereja no topo do bolo foi, não só, a sua segunda vitória na categoria rainha depois de largar da pole position e ter conseguido a volta mais rápida da prova, o que o levou a agradecer à equipa francesa antes de voar para a equipa de fábrica", escreve o site francês paddock-gp.com. E esclarece.Miguel Oliveira já estava a preparar a despedida com antecedência, pelo que mandou fazer relógios personalizados, gravados com a sua assinatura, para cada membro da equipa: dos técnicos com quem trabalhava desde 2019, a todos os membros da equipa francesa de Iker Lecuona à secretária.