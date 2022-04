Miguel Oliveira e a 'escolta' até ao AIA: «Não queria acreditar! Olhar para trás e ver motos e motos...»

Miguel Oliveira viveu esta quarta-feira uma tarde especial e bastante emotiva, ao fazer a viagem de Portimão até ao Autódromo Internacional do Algarve acompanhado por centenas de motards. O percurso acabou em plena reta da meta do traçado algarvio e foi a partir desse ponto que, à imprensa, reconheceu ter ficado impressionado com a adesão."É diferente ter tantos fãs e partilhar a pista nas suas motos. É um momento único para eles poder começar nas ruas de Portimão e acabar aqui no Autódromo. Foi uma volta fora do comum e uma volta pelo prazer. Há sempre vontade de acelerar quando se entra numa pista com esta moto. Esperamos sempre ter boa adesão, mas assim tão boa... Não queria acreditar! Olhar para trás e ver motos e motos...", assumiu o piloto português.