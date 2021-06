Miguel Oliveira e a luta com Marc Márquez: «Foi o jogo do gato e do rato»

Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo na segunda posição o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, oitava prova do Mundial de velocidade de motociclismo, vencida pelo espanhol Marc Márquez (Honda).





"Foi como o jogo do gato e do rato, ele foi mais rápido em alguns setores e eu noutros. Eu parecia não estar a ganhar nada. Foi uma corrida interessante, ambos estávamos com bom ritmo. Aceito um segundo lugar aqui neste circuito, atrás do Marc, estou super feliz por estar no pódio. Agradeço à equipa e a todos em casa", disse o piloto português.Miguel Oliveira, que partiu da sexta posição da grelha, terminou a 1,610 segundos de Márquez, que venceu pela primeira vez na categoria rainha desde o Grande Prémio de Valência de 2019, num circuito em que nunca perdeu.O piloto de Almada, que subiu ao pódio pela terceira vez consecutiva, soma agora 74 pontos no Mundial de pilotos e mantém-se no sétimo lugar do campeonato, que continua a ser liderado pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), terceiro classificado na corrida alemã.